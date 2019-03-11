Спасение года: снег остановил мяч перед воротами в чемпионате Германии

Сложные погодные условия стали причиной курьеза, повлиявшего на исход матча 25 тура чемпионата Германии «Ганновер» – «Байер» (2:3). Во время игры шел снегопад, почти полностью покрывший зеленый газон белым настилом.

При счете 0:2 в пользу «Байера» игроки «Ганновера» провели контратаку, в ходе которой нападающий Гэнки Харагути обыграл вратаря соперника и пробил низом по пустым воротам. Мяч завяз в снежном покрове и почти остановился перед линией ворот. Трудно сказать, пересек бы он черту в итоге или нет, но ситуацию спас защитник «Байера», выбивший мяч в поле.

В итоге именно этого гола не хватило «Ганноверу», чтобы добыть ничью в матче.