Ракетный комплекс «Панцирь-С» во Владивостоке перевернулся на «прыгучей» дороге

Очень дорогое ДТП произошло 11 марта во Владивостоке. На трассе Седанка – Патрокл в районе озера Безымянное перевернулся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» стоимостью более 13 миллионов долларов.

«При движении со стороны острова Русский в направлении бухты Патрокл произошло опрокидывание автомобиля «КамАЗ». Транспортное средство полностью блокировало движение в сторону бухты Патрокл и далее по объездной трассе в направлении Седанки. Движение на данном участке автодороги временно ограничено. Водителей просят выбирать альтернативные пути следования», – цитирует Prim.News пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. В пресс-службе ТОФ изданию PrimaMedia подтвердили, что перевернувшейся машиной является ЗРПК «Панцирь-С».

По предварительной информации, водитель КамАЗа не справился с управлением и на выходе из поворота допустил опрокидывание; пострадал один человек, он доставлен в больницу, пишет PrimaMedia. По данным РИА VladNews, никто не пострадал.

Видео: YouTube/НОВОСТИМАНИЯ

По словам очевидцев, водитель не соблюдал транспортный режим и врезался в металлическое ограждение. По другой версии, виновата дорога. «Дорога там неправильно построена, и есть такой участок, на котором автомобиль буквально подпрыгивает», – рассказал житель микрорайона Патрокл РИА VladNews. На этом «трамплине» и мог подлететь военный большегруз.

Тяжёлую машину подняли с помощью двух кранов и готовят к транспортировке на трале. Движение по дороге пока закрыто.

Видео: YouTube/VladNews

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения: крылатых ракет, самолетов и вертолетов, беспилотных аппаратов. По данным «Википедии», цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет от 13,15 до 14,67 миллиона долларов США. Россия поставляет их, например, в Объединенные Арабские Эмираты. В Петербурге «Панцири-С» разворачивали у Лахта Центра перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.