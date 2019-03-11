Гололёд собрал в «кучу-малу» на западе Финляндии 20 машин и автобус, есть пострадавшие

Снегопад, гололёд и плохая видимость привели в регионе Оулу утром 11 марта к крупным ДТП.

Как передаёт местное издание Kaleva со ссылкой на Спасательную службу, участниками массовой аварии в общине Кемпеле стало 21 транспортное средство, включая два грузовика и автобус, большинство из них столкнулись «паровозиком», некоторые вылетели с дороги. Машины разбросало на несколько сотен метров. Десять человек отправили в больницу, дорогу пришлось временно перекрыть.

В другой аварии неподалёку столкнулись 5 автомобилей. Трое из шести человек были госпитализированы.