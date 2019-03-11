Ethiopian Airlines приостанавливает полеты самолетов модели Boeing 737 MAX 8 из Москвы

Ethiopian Airlines приостанавливает по всему миру полеты самолетов модели Boeing 737 MAX 8 после трагедии 10 марта. Единственный рейс африканской авиакомпании в России осуществлялся именно этим лайнером. Об этом корреспонденту «Фонтанки» 11 марта рассказали в Ethiopian Airlines.

Рейс из Москвы в Аддис-Абебу, который запустили в декабре прошлого года, будет выполнять Boeing 737-800 вместо Boeing 737 MAX 8, который разбился около столицы Эфиопии накануне.

В авиакомпании отметили, что изменение пока нельзя увидеть на Flightradar и других сервисах, так как решение было принято недавно. Завтрашний полет из Москвы будет выполнен новым самолетом. Расписание российского рейса остается «стабильным», несмотря на замену борта, резюмировали в Ethiopian Airlines.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии. Он направлялся в Найроби. На его борту было 149 пассажиров, из которых три – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели стали отказываться по всему миру. На этом фоне Boeing перенес презентацию нового лайнера.

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