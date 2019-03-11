Арестованный за убийство следователя МВД 17-летний петербуржец собирался стать полицейским. Через три дня после стрельбы он удалился из соцсетей

Подозреваемый в причастности к убийству следователя МВД Евгении Шишкиной подросток из Петербурга числился абитуриентом полицейского колледжа. С предполагаемым стрелком он соседствовал на одной улице и слушал одну и ту же музыку.

Как стало известно «Фонтанке» 11 марта, молодой человек в прошлом году окончил среднюю школу Калининского района и летом был зачислен в списки абитуриентов Санкт-Петербургского полицейского колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность». Ему выдали аттестационный лист и присвоили индивидуальный нагрудный номер. В июле 2018-го прошли вступительные испытания, подросток за физкультуру получил среднюю оценку, набрав 47 баллов. Другие дисциплины для поступления не сдаются. Дальнейшие следы пребывания подозреваемого в колледже «Фонтанка» не нашла.

Колледж – автономная некоммерческая образовательная организация профессионального образования, после двух с половиной лет обучения студентам присваивается квалификация «юрист». Их готовят к оперативно-служебной или организационной управленческой деятельности в МВД. В период обучения предусмотрена практика в следственной части по расследованию организованной преступности ГУ МВД Петербурга и области, прокуратуре, отделах полиции.

В социальной сети «ВКонтакте» 17-летний подозреваемый зарегистрирован под вымышленным именем. Через три дня после убийства следователя, 13 октября, он удалил страницу с комментарием: «Умер». Выждав паузу, молодой человек восстановил страницу. Последнее посещение датировано серединой февраля.

По версии следствия, подросток исполнял роль подстрекателя в убийстве Шишкиной. В Москве в дни убийства он не бывал, последний раз в столицу он приезжал в марте 2018 года. С предполагаемым исполнителем преступления, 18-летним Абдулазизом Абдулазизовым, он жил в соседних домах на Кондратьевском проспекте. Их музыкальные предпочтения – рэп, хип-хоп – совпадают.

Подросток и Абдулазизов 8 марта заключены под стражу на два месяца по делу о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (статья 295 УК). Основной версией считается месть старшему следователю управления на транспорте МВД Центрального федерального округа Шишкиной за разоблачение группировки хакеров. Она была застрелена утром 10 октября 2018-го в подмосковном Архангельском. Организатор преступления не установлен.