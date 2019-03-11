Предполагаемые угонщики Lexus и Land Cruiser идут в суд с серией на 16 млн. Прыжок из машины полиции в Обводный от улик не избавил

В Петербурге завершено расследование дела о серии угонов дорогостоящих внедорожников. Кроме пристрастия к элитным иномаркам одному из фигурантов вменяют удар кастетом в лицо сотруднику ДПС и эпичный, но неудачный побег из полицейской машины.

Как сообщает Следственный комитет РФ 11 марта, Ибрагим Атакуев, Гия Читанава и Лаша Партсвания в прошлом году разлучили петербуржцев с дюжиной автомобилей, общая стоимость которых перевалила за 16 млн. Обнаружить удалось восемь, а возместить – порядка 11,5 млн рублей.

Серию краж и покушений, в которых обвиняют всех троих, дополнили двумя эпизодами насилия в отношении сотрудников власти. Как писала «Фонтанка», 9 февраля 2018 года пострадал сотрудник ДПС, приметивший разбитое стекло Land Cruiser. Пытаясь спасти внедорожник от угона, он получил кастетом в лицо.

По версии следствия, удар нанёс Атакуев, который уже отбывал наказание за убийство. Ему же хватило духа на отчаянный побег из микроавтобуса Росгвардии. 13 марта задержанный пробил головой боковое стекло, вылетел из автомобиля и нырнул в Обводный. Как указывают в СК, таким образом он пытался избавиться от сумки с набором угонщика. Остановил беглеца ещё не растаявший лёд и перелом ноги.

Кроме Атакуева, за серию разбоев и гибель человека привлекался также Гия Читанава, тогда по документам известный как Георгий Зарандия. Новую историю дерзкой команды изложили в 30 томах уголовного дела. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, оно будет передано в суд.