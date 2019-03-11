Четыре игрока «Зенита» помогут сборной России в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020. 21 марта национальная команда сыграет с Бельгией, а 24-го — с Казахстаном.

Полностью состав выглядит так: Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Федор Чалов (все – ЦСКА), Маринату Гильерме, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов (все – «Локомотив»), Андрей Лунев, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин «Спартак», Антон Шунин («Динамо»), Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул»), Андрей Семенов («Ахмат»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Ростов») и Денис Черышев («Валенсия»).

Подготовку к матчам национальная команда начнет 17-го марта в Новогорске.

В одной группе с Россией помимо Бельгии и Казахстана — Кипр, Сан-Марино и Шотландия. В финальную часть Евро-2020 выходят команды, занявшие первые два места в группе.

Напомним, Евро-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета.