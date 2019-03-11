Петербуржцы выбрали маршрут для «Большого Велопарада — 2019»

В Смольном подвели итоги опроса горожан по выбору трассировки для Большого Велопарада 2019, который пройдет в мае.

Любители крутить педали начнут свой пробег от БКЗ «Октябрьский» и финишируют в парке 300-летия, прокатившись по Невскому проспекту, Дворцовой набережной, Троицкому мосту, Гренадерскому мосту, Ушаковской набережной и Яхтенной улице. О выборе петербуржцев 11 марта сообщает администрация губернатора.

В голосовании поучаствовало 8239 человек, оно проходило с 4 по 10 марта. Победившую трассировку поддержало 48,32% респондентов. Конкуренцию победителю составил маршрут № 3, который следовал по ключевым точкам «Смольный – Большеохтинский мост – Комаровский мост – Выборгская наб. – парк 300-летия». Этот путь приглянулся 43,73% проголосовавших. Еще 7,95% участников понадеялись, что на велосипедном сиденье смогут насладиться городом, следуя по маршруту «БКЗ «Октябрьский» – Невский проспект – Садовая улица – Троицкий мост – Ушаковская набережная – парк 300-летия».

«В ходе голосования респонденты в комментариях высказали пожелания по поводу особенностей прохождения маршрута Большого Велопарада, организационных моментов мероприятия. В том числе был высказан ряд пожеланий от туристических гидов. Комитет обсудит все пожелания и конструктивные предложения, в том числе в рамках совместных совещаний с комитетом по туризму Санкт-Петербурга, чтобы учесть их при организации мероприятия», – отметили в администрации губернатора Петербурга.

Мероприятие пройдет воскресным утром 26 мая. Позднее власти дополнительно сообщат о возможных перекрытиях. Напомним, что велопарады в Петербурге организуются с 2016 года. В прошлом году в мероприятии приняло участие более 18 тысяч человек. Самый первый велопарад собрал 5 тысяч человек.