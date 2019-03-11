Акции Boeing на Нью-Йоркской бирже упали более чем на 9% после крушения лайнера в Эфиопии

Акции американской авиастроительной компании Boeing упали в ходе предварительных торгов на Нью-Йоркской бирже (NYSE) более чем на 9%, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 13:09 мск падение стоимости составило 9,59% — до $382 за акцию. Цена закрытия предыдущих торгов составила $422,54 за бумагу.

Крушение Boeing-737 Max 8 произошло в Эфиопии недалеко от столицы Аддис-Абебы в воскресенье, 10 марта. Самолет направлялся в Найроби. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не выжил. В числе погибших — трое граждан России.