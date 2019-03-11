Сенатор Клишас обещает забыть тех, кто назвал его «русофобом» на митинге за свободный Интернет

Автор законопроекта о суверенном Интернете – сенатор Андрей Клишас не намерен судиться с участниками митинга «за свободный Интернет». В минувшее воскресенье на акции в Москве активист Либертарианской партии Михаил Светов заявил, что сенатор – «русофоб», т.к. «ненавидит русских и Россию». «Они не просто ломают Интернет, они ломают нашу жизнь», – пояснил со сцены оратор свою мысль. Участники митинга скандировали в ответ: «Клишас – русофоб!». В комментарии «Фонтанке» сам Андрей Клишас, отвечая на вопрос о перспективах судебного преследования автора спорной цитаты, сообщил, что сказанное его не беспокоит.

«Я впервые узнал о существовании этого персонажа (активист Михаил Светов. – Прим. ред.) вчера и, скорее всего, забуду о его существовании уже завтра», – сказал Андрей Клишас «Фонтанке».

Что касается самого митинга, который, по разным данным, собрал до 15 000 участников, то автор законопроекта о «суверенном Интернете» отметил, что эта цифра собравшихся говорит ему о том, что противники закона его не читали.

«Все, кто вышел на этот митинг, закон, по всей видимости, не читали, но точку зрения высказали. В целом митинг говорит о том, что в России конкурентная политическая среда, граждане вправе высказывать свою точку зрения и собираться мирно и без оружия, в соответствии с Конституцией и законом, чтобы высказать свою точку зрения по общественно значимым вопросам», – отметил Клишас.

Сенатор уверен, что мнение этой части российских пользователей Интернета уже было учтено ранее, а в дальнейшем будет учитываться, если участники митинга смогут провести своих представителей в органы государственной власти.

«Мы в парламенте приняли к сведению позицию этой части общества. Возможно, так называемая Либертарианская партия сможет более четко сформулировать политическую позицию своих сторонников, если когда-нибудь и где-нибудь на уровне государственной власти или на муниципальном получит представительство», – пояснил Андрей Клишас «Фонтанке» своё видение диалога с противниками законопроекта о «суверенном Интернете».

Во время акции в Москве полиция изъяла часть оформления сцены митинга и задержала несколько активистов, которые пришли на проспект Сахарова с синими надувными шарами. По данным «ОВД-инфо», всего были задержаны 22 человека. Создатель мессенджера Тelegram Павел Дуров поблагодарил участников акции. «Это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – заявил бизнесмен.

В Петербурге акция за свободный Интернет не была согласована властями, т.к. площадь у Финляндского вокзала была занята масленичными гуляниями. В отказе сообщалось, что будет занята вся площадь, а празднование Масленицы пройдёт с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Однако корреспонденты «Фонтанки» накануне обнаружили у памятника Ленину лишь пару десятков человек, а средств звукоусиления не оказалось вовсе.

Вместо митинга группа активистов Либертарианской партии заблокировала вход в офис Роскомнадзора на Садовой улице. Рядом со входом появились таблички «Здесь убивают русский интернет» и «Здесь насаждают цензуру». Активисты зажгли несколько файеров. Активистам грозят штрафы по 500 рублей.

Законопроект «о суверенном Интернете» был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Официально он нужен для защиты Рунета от «угроз извне», однако авторы документа не скрывают, что реализация закона позволит мониторить весь внутрироссийский трафик. Поправки к документу предполагают, что если власти не смогут обеспечить частный бизнес необходимой техникой, будет разрешено работать «как раньше» . Центр мониторинга и управления сетью связи должен появиться до июля 2019 года.