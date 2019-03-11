Шойгу: Россия усилила войсковую группировку на Крымском полуострове

Министр обороны РФ заверил, что действия по увеличению военного присутствия в Крыму направлены на защиту региона.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – цитирует 11 марта заявление министра обороны на заседании профильного комитета Госдумы ТАСС.

Он напомнил, что военное ведомство разработало план деятельности до 2020 года на основе майских указов президента Владимира Путина. За шесть лет армия получила 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок. В 2019 году на вооружение поступят беспилотные летательные аппараты средней дальности и разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Вопрос о милитаризации Крыма поднимался и раньше. На большой пресс-конференции прошлого года Владимир Путин заверил, что Россия будет укреплять свою оборону в этом регионе «как считает нужным». В 2018 году комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» уже были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные на полуострове.