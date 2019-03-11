За «вагон для белых» на «Техноложке» нападавшие получили условные сроки

Условные сроки получили в Петербурге двое националистов, которые пытались устроить в метро «вагон для белых».

Как сообщает пресс-служба судов города 11 марта, на скамье подсудимых оказался Сергей Павлов и его несовершеннолетний приятель. Третий предполагаемый участник нападения на пассажиров, по фамилии Герасимов, скрывается от правосудия в Эстонии.

«Фонтанка» уже рассказывала: 9 декабря 2017 года на станции «Технологический институт» молодые люди напали на гражданина Мьянмы Пхьо Мина, он получил не менее 5 ударов по голове и телу. Потом троица забежала в вагон поезда, двигавшегося в сторону «Балтийской» и остановившегося на платформе: оттуда пинками вытолкали мужчину с ярко выраженными азиатскими чертами лица. Пострадавший получил больше десятка ударов, а электричку огласили крики про «вагон для белых».

В этом же вагоне нападению подвергся еще один мужчина «не той» внешности — его от расправы спасли другие пассажиры. А нападавшие выскочили из состава на «Балтийской». При этом очевидцы, которые схватили Герасимова, получили (один по руке, другой по голове) самодельными нунчаками. В их сторону также направляли туристический нож.

Задержали двоих фигурантов на следующий день. На суде они признали вину только по статье «Хулиганство», отрицая «разжигающие» мотивы совершенного преступления. Тем не менее они признаны виновными по обеим статьям. Оба получили условные сроки: Павлов — три с половиной года, его подельник, не достигший 18-летнего возраста, — три года.

Как ранее сообщало наше издание, фигуранты – поклонники молодежного течения «Стрейт эйдж». Их кумиры — российские националисты: погибший Боровиков и осужденный пожизненно за серию убийств Воеводин.