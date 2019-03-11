Склад поддельных запчастей для популярных автомобилей нашли в Обухово

Сотрудники петербургской полиции обнаружили во Фрунзенском районе города нелегальный склад автомобильных запчастей. Несколько сотен поддельных запасных частей были «замаскированы» под популярные автомобильные бренды.

Как сообщает 11 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские провели проверку на складе, расположенном на проспекте Девятого Января. В помещении стражи порядка нашли автомобильные рулевые рейки с признаками контрафактности, маркированные товарными знаками популярных иностранных автомобильных брендов.

Всего из незаконного оборота было изъято 270 запчастей. Все они отправлены на экспертизу.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).