Три девочки пострадали за два часа. Метель и праздник не добавили Петербургу аварий, но добавили раненых

ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога 9 марта. «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»/vk.com

За минувшие выходные – с 8 по 10 марта – в Петербурге было зафиксировано 997 ДТП. Несмотря на погоду и праздник, аварий оказалось на 388 случаев меньше, чем неделю назад. А вот тяжесть последствий возросла.

Как сообщает 11 марта УГИБДД Петербурга и Ленобласти на своей странице «ВКонтакте», за праздничные выходные люди пострадали в 36 ДТП. Неделей ранее серьезных аварий было 23. Травмы получили 45 человек, включая семерых детей. В предыдущие пятницу, субботу и воскресенье на дорогах пострадали 26 человек, среди которых было трое детей.

Особенно коварным оказалось 9 марта. Обрушившаяся на Петербург метель собирала на дорогах пробки и массовые аварии: на КАД, на Приморском шоссе. Ветер, поднявшийся до 15–20 метров в секунду, валил деревья на дороги и автомобили, заборы и рекламные щиты – на прохожих, а также светофоры и даже туалетную кабинку. На дамбе закрывали затворы из-за угрозы наводнения, в Пулково из-за метели не принимали самолеты.

В Ленинградской области статистика ДТП в сравнении с предыдущей неделей оказалась лучше не только по количеству аварий. С 8 по 10 марта зафиксировали 228 ДТП – на 27 происшествий меньше, чем неделю назад. Аварий с пострадавшими оказалось меньше на 6 случаев – 12. Травмы получили 19 взрослых и четверо детей, а в предыдущие выходные пострадали 33 взрослых и трое детей. Однако в этот раз есть один погибший.

В области тоже на аварии оказалась богата суббота. Так, в Лужском районе в ДТП попали легковушка и автобус. Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 8 часов 9 марта на 2-м километре 2-го подъезда города Луги 24-летний водитель автомобиля Nissan Almera столкнулся с автобусом «ПАЗ» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате водитель «Ниссана» и его 24-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести, а 2-летняя пассажирка автобуса – легкие. На фото с места ДТП видно, что легковушка от удара съехала с дороги в дерево.

Два часа спустя произошло серьезное ДТП во Всеволожском районе. Около 11:00 на 18-м километре федеральной трассы «Кола», по данным «Инспектора», 35-летняя женщина на автомобиле KIA Ceed не справилась с управлением и врезалась в опору уличного освещения. В результате пострадали две юные пассажирки автомобиля – девочки 9 и 11 лет. Они получили травмы средней степени тяжести.

Кроме того, в Волховском районе утром 9 марта в ДТП снова попал маршрутный автобус из Тихвина. На трассе Вологда – Новая Ладога водитель автобуса Higher не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В автобусе пострадали три пассажирки: двоих увезли в тяжелом состоянии, третью – в среднем. Сообщалось, что причиной аварии мог стать сильный ветер.

Обслуживает маршрут ООО «Барс». И только 6 марта автобус этой компании попадал в аварию на трассе «Кола». Тогда пострадали 14 человек, и один погиб. Причем сообщалось, что перевозчик работал на маршруте нелегально.