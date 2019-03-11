«Как можно настолько бояться собственных граждан? Куда катимся?» Экс-хоккеист СКА Панарин о «суверенном Интернете»

Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказался по поводу закона о «суверенном Интернете». «Как можно настолько бояться собственных граждан. Кто что думает? Куда катимся?» – написал 27-летний Артемий в своем инстаграме, добавив фотографию с митинга за свободный Интернет в Москве, прошедшего в минувшее воскресенье.

По данным «Белого счетчика», который учитывает людей на проходе через металлоискатели, акцию посетили 15 тысяч человек. По официальным данным от МВД — 6,5 тысяч. В Петербурге Смольный не согласовал акцию, сославшись на проведение «Семейного квеста», который якобы должен был занять всю территорию площади Ленина. В итоге в празднике приняли участие около 20 человек.

Участники митинга протестуют против принятия закона о суверенном Интернете. Документ принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.

Артемий Панарин — воспитанник челябинского хоккея. С 2013 по 2015 год играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2015). В том же году уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017 перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который и выступает до сих пор. Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира в составе сборной России. Встречается с Алисой Знарок, дочерью бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.