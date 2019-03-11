Объем вкладов петербуржцев в банках вырос на 10%. Это в три раза больше накопленных долгов

Объем банковских вкладов петербуржцев за год увеличился на 10,7%, до 2,2 трлн рублей. При этом средства жителей Санкт-Петербурга на банковских депозитах по состоянию на 1 января 2019 года в 2,8 раза превышали их кредитную задолженность.

Объем средств, привлеченных кредитными организациями в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), за 2018 год вырос на 13% и на 1 января 2019 года составил 5,6 трлн рублей, их них 3,9 трлн рублей приходилось на вклады юридических и физических лиц Санкт-Петербурга. Прирост обеспечили прежде всего вклады физических лиц, – рассказали 11 марта в Северо-Западном ГУ ЦБ РФ.

По данным на 1 января 2019 года, в СЗФО доля валютных депозитов в общем объеме привлеченных средств компаний составила 19,5%, и 20,7% – в депозитах частных вкладчиков, в Санкт-Петербурге – 16,8% и 26,5% соответственно.