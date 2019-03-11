Главе чеченского «Мемориала» просят 4 года колонии. Кадыров публично называл его наркоманом

Шалинский городской суд в Чечне провёл прения по делу руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал». За пакет с растительным наркотиком прокуратура запросила для Оюба Титиева тюремный срок и 100 тысяч рублей штрафа.

Как сообщил в Twitter защитник Титиева Илья Носов, 11 марта в прениях представитель гособвинения попросила признать главу «Мемориала» виновным в хранении наркотика в крупном размере. Санкции статьи 228, часть 2, УК предполагают от трёх до десяти лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей. Для Титиева просят 4 года в колонии общего режима и 100 тысяч.

Новиков отмечает, что прокуратура уложила своё выступление по делу, которое суд разбирал 8 месяцев, в 20 минут. Адвокаты настаивают, что клиент никакого отношения к наркотикам не имеет, а причиной преследования стала его правозащитная деятельность. Защита просит оправдать Титиева. Сам он неоднократно говорил, что двухсотграммовый пакет с запрещённым веществом ему подбросили. Президенту РФ Владимиру Путину он писал, что виновным себя признает только под пыткой.

Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Пакет с запрещённым якобы обнаружили в его машине. По решению суда руководителя грозненского «Мемориала» отправили под арест. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров вскоре после задержания Титиева публично назвал его наркоманом, а правозащитников охарактеризовал как людей «без рода, нации и религии».