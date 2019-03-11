«Когда ничего не умеешь, но хочется славы»: по Невскому на крыше авто катались оголившиеся граждане

Очередные искатели народной любви рискуют попасть в поле зрения правоохранительных органов. Группа молодых людей прокатилась по Невскому проспекту на крыше автомобиля под музыку и выложила видео в соцсети ночью 11 марта.

В комментариях участники группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» раскритиковали идею:

«Когда ничего не умеешь, но хочется славы».

«Ну... что сказать... Многие стараются как-то выделиться, удивить, прославиться... Но каждый делает это в меру своего развития. Кто-то учится, побеждает на олимпиадах, совершает открытия и спасает людей. А кто-то катается на крышах в трусах по Невскому... И в этом большая вина родителей, которые не смогли больше ничего вложить им в головы».

«Всё меньше люди стали похожи на людей, стыдоба».

«Мы делаем подобные видео, это наш контент», – объясняет в комментариях Максим, по его словам, снимавшийся в ролике.

«От лица администрации Ford Focus Cluba SPB! Все можно понять и принять... НО такое, ребята, уж извините. Не позорьте «Автоклуб «Фокусов». Для таких вещей есть отдельные мероприятия, это центр города, уважайте людей. Безопасности ноль, создание аварийных ситуаций. Все это для чего? Чтоб о вас узнали?! Не так надо прославляться. У нас много есть автомобилей, насыщенных мощным автозвуком, ребята иногда включают и прокачивают Невский проспект, но без такой порнухи (простите) и никому не мешая. Позорище для FFCSPB, – пишет Ольга. – Мы знаем этих ребят. Стыдно за них».

«Добро пожаловать в ГИБДД через пару дней. Вот ничему не учат видео и последствия с видео с покатушками на ватрушках по городу», – добавляет Олеся.

Напомним, в январе было два случая катания на ватрушках по дорогам общего пользования: на Невском проспекте и на КАД. Обоих водителей ГИБДД нашла и оштрафовала по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ – за перевозку людей вне кабины транспортного средства. Парень, устроивший «развлечение» на кольцевой, позже рассказал, что взял ВАЗ у деда, а потом прятался от полиции. После общения с инспекторами он извинился на камеру.

Эти инциденты, к счастью, обошлись без пострадавших, однако последствия бывают тяжкими – от сильнейших травм до смерти.