Роспотребнадзор сообщил о снижении продаж «боярышников» в 16 раз

Приостановка розничных продаж спиртосодержащей непищевой продукции с декабря 2016 года позволила снизить объем продаж жидкостей, употребляемых в качестве аналогов алкоголя, в 16 раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 11 марта.

«Реализация принятых решений по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей продукцией и усиление контроля за её оборотом позволили снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, в 16 раз. Так, если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом четвертом проверенном объекте, то на сегодняшний день – лишь на каждом шестьдесят шестом объекте», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что постановлениями главы ведомства Анны Поповой с декабря 2016 года приостанавливалась розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Позже, 10 декабря 2018 года, ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции установлены постановлением правительства «в части запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, которая установлена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».

«За время действия запрета Роспотребнадзором во взаимодействии с территориальными органами МВД России, прокуратуры и следственного комитета проведены внеплановые проверки более 192 тысяч объектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже спиртосодержащей продукции», – добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что «с момента введения указанных мер отмечается снижение на 2 тыс. числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов».