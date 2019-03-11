Трампа сравнили с Гитлером в комитете Госдумы РФ по обороне

Ситуация в мире сейчас сопоставима с 1935 годом прошлого века, а действия американских властей напоминают подготовку к агрессии. Такое мнение 11 марта высказал председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов во время выступления на брифинге для военных атташе.

«В целом ситуацию комитет оценивает как сопоставимую с 1935 годом, когда через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39 году началась Вторая мировая война. Через четыре года! Два года Трамп у власти, и мы видим эту сопоставимость», – цитирует Шаманова ТАСС.

По его словам, сравнение корректно, так как в мире наблюдается снижение порога применения военной силы, происходит стирание границы между миром и войной, а у «заокеанских партнеров» демонстрация и угроза применения силы стали одним из важных аргументов.

Напомним, что сегодня, 11 марта, военные атташе США впервые проигнорировали брифинг главы комитета Госдумы по обороне.