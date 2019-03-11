ЖК «Охта Хаус» и «Дом на Космонавтов» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

Жилые комплексы комфорт-класса «Охта Хаус» (корпуса 6.1 и 6.3) и «Дом на Космонавтов», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию Всероссийского Банка Развития Регионов.

Купить квартиру в жилых комплексах с помощью ипотеки можно с процентной ставкой от 10,4%, при внесении первоначального взноса в размере от 15% от стоимости жилья. Кредит на сумму от 500 тыс. до 30 млн. рублей выдается на срок от 3 до 30 лет.

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ЖК «Охта Хаус» общей площадью 138 тыс. кв. м возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни. Завершение строительства жилых корпусов «Охта Хаус» запланировано на I квартал 2021 года.

«Дом на Космонавтов» строится в Московском районе по адресу: пр. Космонавтов, уч.1, (западнее д. 61, корп. 2А по пр. Космонавтов). Современный 25-этажный дом рассчитан на 312 квартир различного метража и планировки. Также в доме запроектирован подземный паркинг и встроенный детский сад на 50 мест. Рядом с домом находится живописный Пулковский парк. Вблизи проекта проходят крупные городские магистрали: Московское шоссе, Московский и Витебский проспекты, улица Типанова с развитой системой наземного общественного транспорта. В 800 метрах от «Дома на Космонавтов» расположена станция метро «Звездная». Завершение строительства «Дома на Космонавтов» запланировано на II квартал 2020 года.

Всероссийский банк развития регионов Генеральная лицензия Банка России №3287

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/