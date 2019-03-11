«Зелёная карта» с 15 марта не подешевеет

Российский союз автостраховщиков оставил тарифы на «Зелёную карту» на уровне предыдущего месяца.

С 15 марта по 14 апреля 2019 года стоимость 15-дневной страховки на легковой автомобиль для выезда за рубеж составит 2450 рублей. За годовую попросят 22 240 рублей.

Напомним, что 15 февраля цена «Зелёной карты» снизилась на 13% после нескольких месяцев подорожания.