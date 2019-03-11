«Зелёная карта» с 15 марта не подешевеет
Российский союз автостраховщиков оставил тарифы на «Зелёную карту» на уровне предыдущего месяца.
С 15 марта по 14 апреля 2019 года стоимость 15-дневной страховки на легковой автомобиль для выезда за рубеж составит 2450 рублей. За годовую попросят 22 240 рублей.
Напомним, что 15 февраля цена «Зелёной карты» снизилась на 13% после нескольких месяцев подорожания.
Справка:
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.
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