Смольный потребовал от ИТМО восстановить корпус на Ломоносова до октября 2021 года

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников подал иск к ИТМО с требованием до 11 октября 2021 года восстановить обрушившийся корпус вуза. Заявление принято к производству, сообщила 11 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В исковом заявлении КГИОП требует от университета в течение полугода провести комплекс противоаварийных работ по защите дома №9А по улице Ломоносова. На работы по реставрации здания комитета отводит вузу срок до 11 октября 2021 года.

Кроме того, чиновники просят установить суммы взыскания с ответчика: по 200 тысяч рублей за каждый случай неисполнения решения суда, в случае дальнейшего уклонения от обязательств – по 300 тысяч рублей ежемесячно по каждому требованию.

Предварительное судебное заседание состоится 10 апреля.

Учебный корпус ИТМО является объектом культурного наследия регионального значения «Здание коммерческого училища».

Напомним, 16 февраля в здании произошло обрушение крыши и двух пролетов до первого этажа. В это время в учебном заведении шли занятия, однако из здания успели эвакуировать всех людей, в результате обвала никто не пострадал. ЧП стало поводом для возбуждения уголовного дела.