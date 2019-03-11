Покори зеленогорский Эверест. На берегу Финского залива выросла ледовая стена высотой с дом
Ураганный южный ветер в минувшие выходные накалил ледовую обстановку Финского залива и оставил после себя «горную цепь» торосов. Покорители вершин Курортного района Петербурга делятся фотографиями в соцсетях.
фото предоставлено Александром Браво/terijoki.spb.ru
Как рассказывают горожане, торосы на Золотом пляже Зеленогорска начали расти 9 марта и к утру 11-го достигли гигантских размеров. По оценкам очевидцев, глыбы льда высятся на восемь метров, а местами могут посоперничать высотой с двухэтажным домом. При этом знатоков восхищает не столько размер, сколько масштаб и протяжённость "горной цепи с кратерами и отвесными скалами".
Рыбаки отмечают, что вал льда на берегу и трещина с торосами примерно в километре от твёрдой земли после шторма образовались также в Комарово. Но клюёт за стеной слабо, и поиск рыбы вынуждает идти дальше. Особо бесстрашных, ринувшихся на Финский залив несмотря на предупреждение от МЧС, накануне пришлось вызволять эвакуаторами.
Ледяные торосы стали не только декорациями для селфи, но и непреодолимым препятствием для тюленят. Многометровые валы встали на пути щенков, которые после шторма пытаются вернуться на берег.
Справка:
9 марта в Северную столицу пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт Пулково. Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делились фото поваленных деревьев и дорожных знаков.