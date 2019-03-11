Покори зеленогорский Эверест. На берегу Финского залива выросла ледовая стена высотой с дом

Ураганный южный ветер в минувшие выходные накалил ледовую обстановку Финского залива и оставил после себя «горную цепь» торосов. Покорители вершин Курортного района Петербурга делятся фотографиями в соцсетях.

фото предоставлено Александром Браво/terijoki.spb.ru

Как рассказывают горожане, торосы на Золотом пляже Зеленогорска начали расти 9 марта и к утру 11-го достигли гигантских размеров. По оценкам очевидцев, глыбы льда высятся на восемь метров, а местами могут посоперничать высотой с двухэтажным домом. При этом знатоков восхищает не столько размер, сколько масштаб и протяжённость "горной цепи с кратерами и отвесными скалами".

Рыбаки отмечают, что вал льда на берегу и трещина с торосами примерно в километре от твёрдой земли после шторма образовались также в Комарово. Но клюёт за стеной слабо, и поиск рыбы вынуждает идти дальше. Особо бесстрашных, ринувшихся на Финский залив несмотря на предупреждение от МЧС, накануне пришлось вызволять эвакуаторами.

Ледяные торосы стали не только декорациями для селфи, но и непреодолимым препятствием для тюленят. Многометровые валы встали на пути щенков, которые после шторма пытаются вернуться на берег.