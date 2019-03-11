Крупный бизнес предложил создать в России службу частных приставов

Институт частных судебных приставов предложил создать Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Общественная организация хочет разработать законопроект, в котором пропишет разграничение полномочий частников и государственной службы.

Об этом 10 марта сообщила «Российская газета». В РСПП обещают составить документ таким образом, чтобы любые желающие не могли просто так назвать себя частными приставами и начать взыскивать долги. Новую службу могут ограничить сферой деятельности: например, отдать ей взыскания при коммерческих спорах, которые в минимальной степени касаются обычных граждан. То есть речь идет о спорах, которые рассматриваются в третейских судах между юрлицами: там стороны уже договорились решать свои проблемы в негосударственной системе.

Частных приставов хотят объединить в саморегулируемой организации.

Опрошенные газетой юристы считают, что Российский союз промышленников и предпринимателей вышел с такой инициативой из-за претензий к работе подразделений Федеральной службы судебных приставов. Но желаемый для крупного бизнеса частный пристав пока мало чем отличается от существующего коллектора, только с наделением его государственными полномочиями. Не все эксперты уверены, что предлагаемый путь — эффективный.

О необходимости создать институт частных судебных приставов еще в 2017 году заявили эксперты Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. Экономисты оперировали данными: приставы добиваются возмещения только 10% долгов по кредитам, а ущерб от преступлений возвращают лишь в 8% случаев.

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект о запрете передавать право взыскания задолженности за ЖКУ коллекторам. Парламентарий объяснила свою инициативу «защитой жилищно-коммунальных прав граждан».