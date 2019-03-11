Суд по лишению родительских прав глухой мамы из Петербурга перенесли из-за внезапно заболевшей судьи

Выборгский районный суд Петербурга перенес рассмотрение дела о лишении родительских прав Олеси Уткиной — глухой мамы двоих детей, которых у неё забрала опека.

Как стало известно «Фонтанке» 11 марта, причиной переноса стала болезнь судьи. Она должна выздороветь лишь к 1 апреля, когда и назначили заседание. На выдаче детей из детдома под опеку мамы Олеси это сказаться не должно — сейчас волонтеры завершают ремонт её квартиры в Агалатово, к состоянию которой придрались органы.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены самим себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы одним днем вывезти малышей из дома. Теперь Олеся может вовсе лишиться родительских прав. А информацию о ее детях уже выложили в базу данных детей-сирот для усыновления.