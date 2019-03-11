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Скользкое утро в Петербурге: одного занесло в столб, другого в светофор, третьего в соседа

Скользкое утро в Петербурге: одного занесло в столб, другого в светофор, третьего в соседа

Читательница «Фонтанки» Светлана

В Петербурге сегодня, 11 марта, сильная гололедица: после оттепели температура опустилась ниже нуля, в некоторых районах утром пошёл снег. Скользко и машинам, и пешеходам, даже на центральных «туристических» улицах, которые обычно убирают раньше других.

Скользкое утро в Петербурге: одного занесло в столб, другого в светофор, третьего в соседа

Очевидцы сообщают о множестве ДТП. «Самосвал поскользнулся, снес светофор на перекрёстке Яхтенной и Мебельной», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 

Скользкое утро в Петербурге: одного занесло в столб, другого в светофор, третьего в соседа

«На Витебском проспекте возле Воздухоплавательного парка два ДТП подряд, – рассказывают там же. – Сначала такси занесло, потом такси и «Круз» стоят». Третье ДТП южнее: «В самом коварном месте Витебского проспекта, там, где он делает изгиб у платформы «Проспект Славы», фургон «Мерседес» устроил замес и перегородил проезд в сторону центра».

Скользкое утро в Петербурге: одного занесло в столб, другого в светофор, третьего в соседа

«На Кузьминском шоссе автомобиль занесло фонарный в столб. Водитель жив-здоров», – сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: «Мегаполис»

На Свердловской набережной, на пересечении с Пискарёвским проспектом, рано утром тоже случились две аварии, перегородившие две полосы из четырех, но сейчас сильной пробки там уже не наблюдается.

Скользкое утро в Петербурге: одного занесло в столб, другого в светофор, третьего в соседа

На Мурманском шоссе «у кого-то утро на началось на крыше».

При этом пробок гололедица не добавила. Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром, по данным «Яндекс.Пробок», составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно. Сейчас в городе «жёлтые» 4 балла.

Наиболее загруженными оказались: Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (7 баллов), проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (7 баллов).

На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Литейный – Загородный к Литейному мосту (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшие пробки:

 

  • 7:52, Мурманское шоссе, 6,3 км, от пруда возле карьера до АЗС. Пробка продержалась 40 минут.
  • 9:01, КАД внутренняя сторона, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  • 9:37, Московское шоссе, 3,9 км, от Витебского проспекта до поворота к заводу Foxconn. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
  • 9:07, Планерная улица, 3,7 км, от Планерной улицы дом №49 до Приморского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.
  • 8:37, проспект Обуховской Обороны, 3,6 км, от метро «Пролетарская» до улицы Крупской. Пробка продержалась 50 минут.

 

По прогнозу, на предстоящей неделе в нашем регионе сохранятся температурные «качели» с мокрым снегом. Температура воздуха в Ленобласти будет колебаться от минус 15 до плюс 2 градусов по Цельсию, сообщает «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. Работа всех служб, отвечающих за региональные трассы, переведена в круглосуточный режим. В борьбе с мокрым снегом дорожникам помогают солевые растворы. От наледи на региональных трассах очищено почти семь тысяч километров покрытия и обочин, сброшено 42 километра снежных валов.

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