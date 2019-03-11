Виновата Африка или Boeing. Как авиакатастрофа в Эфиопии может повлиять на рейсы из Пулково

Крушение в Эфиопии новейшего Boeing 737 MAX 8 привело к взрывному росту спекуляций по поводу его безопасности. Произошла уже вторая потеря самолета этого типа за полгода. Власти Китая предписали местным авиакомпаниям приостановить полеты 737 MAX. Два таких самолета выполняют рейсы из Петербурга.

Крушение Боинга в Эфиопии//www.imago-images.de/ТАСС

После взлета из Аддис-Абебы 10 марта в 8:38 утра (время совпадает с московским) Boeing 737 MAX 8 африканского флагмана Ethiopian airlines находился в воздухе всего шесть минут. Сначала самолет пропал с экранов радаров, а вскоре вдоль траектории его последнего полета отправились спасательные отряды. Обломки нашли на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. За шесть минут полета экипаж успел доложить, что испытывает сложности в управлении самолётом. Затем связь прервалась. На борту находилось 149 пассажиров, среди них трое россиян. Выживших нет.

Ethiopian airlines Boeing 737 MAX 8 (рег. ET-AVJ)//LLBG Spotter/СС/Wikipedia

На первый взгляд авиакатастрофа в Эфиопии действительно выглядит похожей на крушение другого Boeing 737 MAX 8, которое случилось в октябре 2018 года в Индонезии. Самолет авиакомпании Lion Air вылетал из Джакарты. Спустя несколько минут после взлета борт перестал отвечать на запросы авиадиспетчера, а затем с экранов пропала и метка самолета. Спасатели обнаружили следы катастрофы на поверхности Яванского моря примерно в 65 километрах от Джакарты. В течение короткого полета экипаж успел доложить о неполадках с управлением.

Lion Air Boeing 737 MAX 8 (рег. PK-LQP) //PK-REN/СС/Wikipedia

Для большинства «авиационных экспертов», появившихся в соцсетях в первые часы после крушения, авиакатастрофа в Эфиопии является закономерным продолжением инцидента в Индонезии. Для тех, кто не готов ждать результатов расследования, кажется очевидным, что самолет, который только в 2017 году начал поставляться первым заказчикам, страдает от опасных «детских болезней». Некоторые активисты апеллируют к авиационным властям США с требованием выпустить директиву о приостановке полетов всех 348 бортов, которые уже находятся в авиапарках разных перевозчиков по всему миру.

Самые отчаянные ставят под сомнение безопасность всего семейства Boeing 737, кивая на тот факт, что в 2015 году Росавиация и МАК не смогли убедить себя в надежности этих самолетов. Главным аргументом скептиков являются результаты расследования двух авиакатастроф: Boeing 737-500, выполнявшего рейс авиакомпании «Татарстан» TAK363 из Домодедово в Казань, и Boeing 737-800NG, следующего рейсом авиакомпании FlyDubai FDB981 из Дубая в Ростов-на-Дону. В обоих случаях на этапе ухода на второй круг после нестабилизированного захода на полосу самолеты резко переходили в пикирование, которое заканчивалось столкновением с землей.

В Росавиации тогда заявили, что обе авиакатастрофы могли произойти из-за неполадки с рулём высоты, управляющим поверхностью самолёта, который переводит его в набор высоты или снижение. Он располагается в хвостовой части самолета и состоит из двух элементов. Движением штурвала пилоты отклоняют заднюю часть, а вся поверхность приводится в движение триммером руля высоты. Специалисты высказали тезис, что в определенных условиях самолет может самостоятельно отклонить триммер руля высоты до предела так, что самолет опустит нос и начнет резко снижаться. Феномен известен в авиации как «убегающий триммер». Запросив дополнительные разъяснения у американских авиационных властей, российские чиновники не нашли в них достаточной уверенности в безопасности самолета. После этого МАК отозвал сертификат для Boeing 737 на территории РФ. Впрочем, вскоре выяснилось, что такое решение затронет только те иномарки, которые зарегистрированы в России, а таковых наберется меньше 10 бортов. Большинство российских авиакомпаний используют самолеты с иностранной регистрацией.

Еще одним аргументом ненадежности новых Boeing 737 MAX для скептиков стал предварительный отчет о расследовании катастрофы в Индонезии. Как выяснила комиссия, Lion Air отправила в полет небезопасный самолет. За несколько дней до крушения пилоты столкнулись с феноменом «убегающего триммера» руля высоты, а также жаловались техникам на расхождение показаний указателей скорости. В кабине самолета указателей три, каждый работает от своего источника данных. Согласно документам авиакомпании, техники устранили неполадки и на земле удостоверились, что расхождений в показаниях нет. Впрочем, бумагам Lion Air нельзя доверять полностью. Так, в сопроводительных документах упавшего самолета было указано, что на борту находится пять членов кабинного экипажа. На самом деле их оказалось шесть. Пока неизвестно, какие еще неточности были допущены в ходе организации вылета этого рейса. После крушения под вопросом и качество обслуживания самолета, поскольку после взлета из Джакарты, говорится в отчете, пилоты обнаружили не только разные значения скорости, но и показания высотомера. Проблемы были и с триммером руля высоты. На данном этапе вся обнародованная комиссией информация лишь подтверждает репутацию Lion Air, которой в 2016 году власти Евросоюза запретили выполнять рейсы на территорию Европы из-за опасно низкого уровня безопасности полётов. Главный вопрос теперь, насколько крушение рядом с Аддис-Абебой похоже на катастрофу в Яванском море.

Безопасность полетов в Африке находится примерно на том же уровне, что и безопасность в целом. В 2017 году полеты на африканском континенте были самыми рискованными на планете, говорится в отчете Международной организации гражданской авиации ИКАО. По их статистике, в Африке случается 5,3 авиационных инцидента на 1 млн вылетов. Для сравнения, в Европе этот показатель лишь 1,4. Ethiopian airlines на этом фоне старается создавать имидж безопасного перевозчика, провозглашая девиз «Нового духа Африки». С начала 21 века с самолетами Ethiopian airlines случилось три авиационных происшествия, в результате которых пострадали люди. Авиакатастрофа 10 марта 2019 стала крупнейшей в истории авиакомпании и Эфиопии. В 2011 году Ethiopian airlines удалось пройти аудит безопасности и стать членом Star Alliance, одного из крупнейших объединений авиаперевозчиков, куда входит 67 авиакомпаний со всего мира. Комиссии по расследованию предстоит выяснить, оказал ли влияние на авиакомпанию общий низкий уровень безопасности на континенте.

В Boeing внимательно следят за ходом расследований и готовы оказать необходимую техническую поддержку, говорится в заявлении корпорации. Их опасения понятны, от этого зависит судьба самой продаваемой модели Boeing за всю историю. С начала 2011 года было размещено заказов более чем на пять тысяч самолетов Boeing 737 MAX. Среди них и российские авиакомпании. Так, в 2019 году свои первые из 30 заказанных Boeing 737 MAX готовится получать «ЮТэйр». В конце 2018 года свои первые два самолета этой модели получила авиакомпания «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines). Воздушные суда с регистрационными номерами VQ-BGW и VQ-BGV выполняют рейсы, в том числе из Пулково, в Домодедово и Новосибирск.

S7 Airlines Boeing 737 MAX 8 (рег. VQ-BGW) //пресс-служба Пулково

Одна из логических последовательностей гласит, что первое появление какого-либо события — это случайность, второе – совпадение, а третье – закономерность. Окончательный отчет по следам авиакатастрофы в Индонезии и результат расследования крушения в Эфиопии должны будут дать ответ, были ли эти события случайностями или совпадением. Некоторые пользователи воздушного пространства уже решили перестраховаться. В ночь с 10 на 11 марта стало известно, что авиационные власти Китая предписали приостановить полеты Boeing 737 MAX во всех китайских авиакомпаниях. Также о приостановке полетов двух самолетов этого типа в своем авиапарке заявила авиакомпания Cayman Airways, выполняющая полеты на Каймановых островах. Заявлений от российских властей и авиакомпаний пока не поступало.

Андрей Меньшенин, специально для «Фонтанки.ру»