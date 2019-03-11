Новый закон Яровой. Депутат выступает за запрет передавать коллекторам долги по ЖКХ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение новый законопроект, который предусматривает введение запрета передавать право взыскания задолженности за ЖКУ коллекторам. Такое нововведение нужно для «защиты жилищно-коммунальных прав граждан». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба парламентария.

«Действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан», – отметила Яровая.

В качестве примера она привела ситуацию в Хабаровском крае, где коллекторы применяли «грубые и внеправовые средства воздействия» с целью стимулировать граждан погасить свои долги за ЖКУ.

«Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение», – резюмировала депутат от партии «Единая Россия».