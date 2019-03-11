«Ромир» зафиксировал продолжающийся рост расходов россиян

Повседневные расходы жителей России продолжили расти в феврале текущего года, прибавив за месяц 1,9%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», опубликованные 11 марта.

«Общие повседневные расходы россиян в феврале в отличие от привычного снижения, как в предыдущие годы, пошли в рост. За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%», — говорится в сообщении холдинга.

В «Ромире» отметили, что по сравнению с февралем 2018 года расходы россиян увеличились на 7,2%, также опередив накопленную инфляцию в 5,2%.

Причинами роста повседневных расходов жителей России называют наличие праздников — Дня святого Валентина и Дня защитника Отечества — и естественный рост цен, который привел к увеличению среднего чека и доли затрат на продукты до 54%.

Существеннее всего за месяц расходы увеличились на Дальнем Востоке (4,6%), меньше всего на юге России (1,3%). В Москве повседневные траты потребителей выросли на 2,6%, в Санкт-Петербурге — на 4,7%. При этом по сравнению с февралем прошлого года расходы москвичей уменьшились на 2,5%, а траты петербуржцев увеличились на 7%.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.