Минобороны России опровергло сообщение об авиаударах в Идлибе

Минобороны России опровергло информацию об ударах российских самолетов по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии.

11 марта газета "Коммерсант" со ссылкой на российские военные источники написала, что ВКС России якобы нанесли точечные удары по целям в провинции Идлиб – в ответ на нарушение террористами режима деэскалации. Как пишет издание, эти действия были согласованы с Анкарой.

"Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие "военные источники" о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб (Сирия) абсолютно не соответствует действительности", – сообщили РИА Новости в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что "ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили".