Володарский мост разведут в ночь на вторник. В Петербурге начинают подготовку к навигации

Испытания мостов перед периодом навигации начинаются в Петербурге. Первым в ночь на 12 марта разведут Володарский.

Как сообщили в «Мостотресте», переправа будет недоступна для автомобилистов с 2.00 до 5.45.

«Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. Разводки мостов по другим рукавам Невы продолжатся до 20 апреля – до даты начала навигации по ним», – отметили на предприятии.

Всего таких разводов будет более 50. Информировать горожан обещают заблаговременно — через сайт «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в соцсетях.

Напомним, в прошлом навигационном сезоне на Володарском мосту произошло ЧП. Вечером 25 августа переправа начала самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30–40 сантиметров. В образовавшийся пролет врезались 2 легковушки и 1 автобус, их водители получили травмы и попали в больницу. В октябре специалисты из Петербургского государственного института путей сообщения заявили, что нештатную ситуацию мог спровоцировать сбой в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования.