На границе Индии и Пакистана снова стреляют. Ранены четыре человека

В округе Барамулла пакистанские военные открыли огонь из минометов по приграничным индийским штатам Джамму и Кашмир. Четыре человека, включая местную жительницу, пострадали в результате очередного обстрела. Все раненые не были военными. Об этом 11 марта сообщает индийский телеканал NDTV.

Индийской стороне 11 марта удалось сбить пакистанский военный дрон, остатки которого упали на крышу дома местного жителя. По данным индийских силовиков, это уже четвертый сбитый беспилотник пакистанских ВВС.

Ранее Индия потребовала от Пакистана прекратить обстрелы подконтрольных Нью-Дели северных штатов, где в результате агрессии за неделю погибло 4 человека. Исламабад, в свою очередь, утверждает, что это индийские военные провоцируют ответный огонь, обстреливая пакистанскую территорию.

Кашмирский кризис разгорелся вновь 27 февраля, когда пакистанцы сбили индийский истребитель. Воздушному бою предшествовала бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана. Были обстреляны позиции боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Она взяла ответственность за теракт 14 февраля, когда погибли более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.