Канатоходец перешёл Пушкинскую по воздуху в костюме королевского гвардейца

Канатоходец Максим Кагин из команды Flowbalance прогулялся по натянутой стропе в центре Петербурга. В качестве униформы он выбрал костюм английского королевского гвардейца.

Как рассказал «Фонтанке» исполнитель трюка, действо происходило около восьми утра 11 марта между домами №17 и №20 по Пушкинской улице. Облачение было выбрано не случайно – Максим своим проходом поддержал выход фильма «Брексит» Тоби Хайнса с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Напомним, в ноябре жителей и гостей Петербурга участники Flowbalance развлекали на канале Грибоедова. Тогда по стропам ходил слэклайнер Александр Грибанов.