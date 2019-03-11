Финскую визу сделают за полторы недели

После мартовских праздников срок выдачи финской визы немного сократился. При подаче документов на этой неделе (с 11 по 15 марта) готовый документ можно будет получить через 10 — 12 дней. Таким образом, возможность отправиться в Европу с новым шенгеном появится уже 21 — 27 марта.

Генеральное консульство Финляндии называет следующие сроки:

Подача документов Выдача документов 11.03. 21.03. 12.03. 22.03. 13.03. 25.03. 14.03. 26.03. 15.03. 27.03.

При этом в дипмиссии подчёркивают, что даты выдачи предполагаемые, и не гарантируют получение визы чётко в указанный срок.

Напомним, финский шенген в 2018 году получили 665 тысяч россиян, из них 539 тысяч в Петербурге.