В Лавриках школьник погиб от выстрела в висок

Юноша из Петербурга найден с огнестрельным ранением в висок во Всеволожском районе Ленобласти. В доме лежал пистолет Beretta, но обстоятельства случившегося требуют выяснения.

По данным 47news, о смерти 17-летнего школьника полиции стало известно около десяти часов вечера 10 марта. Тело, судя по всему, нашёл кто-то из родителей, в частном доме в Лавриках, где семья и живет. В районе левого виска у юноши виднелась запекшаяся кровь после огнестрельного ранения.

При осмотре места происшествия на полке нашли пистолет с маркировкой Beretta, схожий с травматическим, и около сотни патронов различного калибра. Родители не смогли объяснить, откуда в их доме взялось это оружие, однако известно, что отец семейства давно интересуется огнестрелом: на него зарегистрированы гладкоствольное охотничье ружьё и нарезной карабин. Впрочем, всё это, по его словам, хранится по месту прописки в Красногвардейском районе города.

Расследованием гибели школьника занимается Следственный комитет Ленобласти.