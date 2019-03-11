СМИ: После массовой драки в ТЦ «Москва» в Люблино начались обыски. Здание оцепили полицейские и ОМОН

В помещениях торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы проводится обыск утром 11 марта. Причины его пока не сообщаются, но в минувшие выходные на Белореченской улице (примерно в 1 км от ТЦ «Москва») произошла массовая драка, участники которой были вооружены ножами и травматическим оружием.

Здание на Тихорецком бульваре с утра оцепили полицейские и бойцы ОМОНа, они досматривают людей, находящихся на территории комплекса, рассказал собеседник ТАСС. ​

По громкоговорителям полицейские объясняют закрытие торгового центра «проведением оперативно-профилактических мероприятий».

По информации телеканала «Звезда», одной из причин операции могли стать многочисленные нарушения в работе ТЦ «Москва», которые выявили сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, наркоконтроля и Федеральной миграционной службы. Официального подтверждения этих данных пока нет.

В главном управлении Росгвардии по Москве сообщили РБК, что на данный момент не комментируют информацию о происходящем в районе ТЦ «Москва».