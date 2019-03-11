Вдоль побережья Черного моря хотят построить самую дорогую трассу в России. 80 километров дороги оценили в триллион рублей

Росавтодор представил в Минтранс проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья, к лету он может получить доступ к бюджетному финансированию. Сейчас готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, пишут 11 марта «Ведомости» со ссылкой на копию проекта, подлинность которого подтвердили три человека, участвующих в проработке, и два федеральных чиновника.

Трасса Джубга – Сочи станет самой дорогой автомагистралью в стране, 80 километров дороги обойдутся в 1 триллион рублей, пишет издание.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры, на многих участках это двухполосный серпантин. Движение периодически приостанавливается, только в этом году – минимум дважды. Тем не менее Минтранс считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным: слишком высока цена – 1,6 трлн руб., а проект технически сложный. Но министр транспорта Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение дороги в комплексный план, если проект «будет востребован и не запределен по цене».

Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн руб. (с НДС в ценах IV квартала 2018 г.), сократив протяженность до 80,5 км. Хотя проект в документах по-прежнему именуется Джубга – Сочи, теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. Но строиться она будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, – до 2037 г. вместо 2024–2025 гг.

Именно участок от Туапсе до Сочи наиболее проблемный: при самых благоприятных условиях дорога занимает 2,5 часа, сказано в материалах Росавтодора, а летом – все 6 часов, поскольку нагрузка на трассу возрастает до 27 200 автомобилей в сутки при пропускной способности 6000 машин.

Проект активно обсуждается со строителями, а генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, говорят три человека, участвующих в обсуждении проекта, уже подбираются и подрядчики. «Пока это намерения, должен быть конкурс», – утверждает федеральный чиновник. Представитель Ротенберга отказался от комментариев, а «Мостотреста» – не ответил на запрос «Ведомостей».