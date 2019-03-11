ГИБДД предложила ставить в российских автобусах подушки безопаcности. В Росстандарте поддержали

Оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности предложили в ГИБДД. Требование зотят внести в госстандарт уже к началу 2020 года, заявил 11 марта начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

По мнению ГИБДД одних ремней безопасности пассажирам недостаточно. «Здесь подразумевается, что ремень безопасности — это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», — цитирует Чипурина ТАСС.

Росстандарт поддержал инициативу и выработает новые правила совместно с ГИБДД.

По данным ГИБДД, в 2018 году в России по вине водителей автобусов произошло 5,8 тысячи ДТП, в которых погибли 269 человек.