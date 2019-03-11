За файер у дверей Роскомнадзора двое петербуржцев заплатят до 500 рублей. Огонь якобы повредил каменные ступени

Петербургские активисты Роман Аянка и Григорий Кудрявцев получили административные протоколы за поджог дымовой шашки под дверью офиса Роскомнадзора на Садовой улице.

Как стало известно «Фонтанке» 11 марта, доставленным в 78 отдел полиции мужчинами вручили административные протоколы о повреждении чужого имущества и отпустили под обязательство о явке. Максимальное наказание по статье – штраф до 500 рублей.

Напомним, акцию за свободу Интернета в России у офиса Роскомнадзора провели члены Либертарианской партии и движения «АгитРоссия». Днем 10 марта дверь офиса ведомства на Садовой, 14, заблокировали сигнальной лентой, а рядом со входом появились таблички «Здесь убивают русский интернет» и «Здесь насаждают цензуру». Для более яркой картинки под дверь надзорного органа бросили красный файер, который, по заверению полиции, повредил каменные ступени.

В отличие от Москвы, в Петербурге власти не согласовали митинг в удобном и привычном месте – на площади Ленина, сославшись на празднование Масленицы.