СМИ: Visa в три раза повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тысяч рублей. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тысячу рублей.

Письмо с новыми правилами было разослано банкам, рассказали 11 марта РБК три источника в банковской сфере. Его получение подтвердили в Альфа-банке и «ФК Открытие», об инициативе также известно ВТБ.

Новые правила должны вступить в силу в середине апреля, рассказали два источника. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.