SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения. Россия сократила экспорт, но держит второе место

США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире. Но за последнюю пятилетку экспорт оружия из России заметно сократился, а США укрепили доминирующее положение, говорится докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений, говориится в тексте документа, с которым 11 марта ознакомился РБК. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия. К 2018 году экспорт вооружений из США вырос на 29% по сравнению с периодом 2009 — 2013 годов. В целом Соединенные Штаты заняли 36% мирового рынка вооружений.

Объем российского экспорта вооружений за тот же период сократился на 17%. Причиной этому стало сокращение импорта Индией и Венесуэлой. Это компенсируется растущей долей США и европейских стран из топ-5: в 2014-18 Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия — на 13%.

Военные закупки продолжают наращивать страны Ближнего Востока. В 2014 — 2018 годах импорт оружия ближневосточными странами увеличился на 87%. На Ближний Восток приходится 35% мирового импорта вооружений. Крупнейшими в мире импортерами оружия стали Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир. При этом 56% оружейного импорта в Индии обеспечивается поставками из России.

В декабре SIPRI опубликовал данные, согласно которым Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия. Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию. В 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого оценивается в $398,2 млрд.