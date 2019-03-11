Китай приостановил полеты Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии. Власти хотят гарантии от корпорации

Авиационные власти Китая решили приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Телеграмму с предписанием получили все китайские перевозчики, рассказал «Фонтанке» источник в одной из авиакомпаний. В документе говорится, что обеспокоенность властей вызвана двумя авиакатастрофами Boeing 737 MAX. Первая произошла в октябре 2018 года, когда рейс Lion Air вылетал из Джакарты. Вторая случилась 10 марта этого года во время отправления рейса Ethiopian Airlines из Адис-Абёбы.

В ходе расследования авиакатастрофы в Индонезии был опубликован предварительный отчет. В нем указывалось на техническую неисправность в системах самолета, связанных с управлением рулём высоты. После этого корпорация Boeing выпустила рекомендации для обеспечения безопасности полётов, но китайские власти считают их недостаточными, говорится в телеграмме. После крушения самолета в Эфиопии, чиновники КНР хотят получить дополнительные гарантии от корпорации Boeing и авиационных властей США, чтобы разрешить местным авиакомпаниям возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.

В 2015 году Росавиация и МАК обсуждали отзыв сертификата у самолетов Boeing 737NG, предыдущего поколения по отношению к 737 MAX. Обеспокоенность российских властей тогда вызвали авиакатастрофы Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в Казани и Boeing 737-800NG FlyDubai в Ростове-на-Дону.