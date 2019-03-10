На Маяковского рванула труба с холодной водой. Петербуржцам не попасть домой, залит магазин

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Труба с холодной водой залила проезжую часть в центре Петербурга поздним вечером 10 марта. О протечке у 34-го дома на улице Маяковского сообщили горожане в социальных сетях.

«Все дворы, все парадные, вся улица, всё залито», — отметили они.

По словам очевидцев, вода проникла и в продуктовый магазин, расположенный на цокольном этаже. Также из-за потопа оказался заблокированным проход к парадным.

Как пояснили в «Водоканале», течь дала труба диаметром 710 мм. Сейчас аварийная бригада локализует вытекание. Воду специалисты пообещали в квартирах не отключать.