При обрушении рекламного щита у метро «Проспект Просвещения» пострадал сотрудник полиции. Он находится в коме

42-летний сотрудник ППС Выборгского района пострадал при обрушении рекламного щита у станции метро «Проспект Просвещения». Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, полицейский находится в коме.

Напомним, как ранее сообщила вице-губернатор Анна Митянина, всего при инциденте пострадали двое человек. Оба находятся в реанимации Елизаветинской больницы в тяжелом состоянии.

9 марта у станции метро «Проспект Просвещения» рекламный щит не выдержал порыва ветра и накрыл прохожих. Изначально в администрации Выборгского района сообщали, что госпитализирован был только один человек.