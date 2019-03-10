Происшествия
При обрушении рекламного щита у метро «Проспект Просвещения» пострадал сотрудник полиции. Он находится в коме
42-летний сотрудник ППС Выборгского района пострадал при обрушении рекламного щита у станции метро «Проспект Просвещения». Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, полицейский находится в коме.
Напомним, как ранее сообщила вице-губернатор Анна Митянина, всего при инциденте пострадали двое человек. Оба находятся в реанимации Елизаветинской больницы в тяжелом состоянии.
9 марта у станции метро «Проспект Просвещения» рекламный щит не выдержал порыва ветра и накрыл прохожих. Изначально в администрации Выборгского района сообщали, что госпитализирован был только один человек.
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Справка:
9 марта в Петербург пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт Пулково. Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делились фото поваленных деревьев и дорожных знаков.