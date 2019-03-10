Происшествия
На Васильевском шквальный ветер размочалил рекламный щит. Нависшую угрозу ликвидировали трактором
Ураганный ветер превратил рекламный билборд на Васильевском острове в конструкцию, угрожающую жизни человека. О нависших над головами прохожих металлических балках на Новосмоленской набережной рассказали активисты в социальных сетях 10 марта.
«Поврежденные куски рекламной конструкции заметно раскачивались от малейшего дуновения ветра. Висящие куски металла представляли опасность для прохожих, гуляющих по Новосмоленской набережной», — написали участники движения «Защитим Васильевский остров».
На место потенциальной опасности вызвали сотрудников МЧС. Спасатели осмотрели повреждённый ветром билборд и приняли решение о его демонтаже. Действовать решили силовым натиском. Конструкцию лишил устойчивости трактор.
9 марта сильный ветер повалил рекламный щит на прохожих у станции метро «Проспект Просвещения». Два человека получили серьёзные травмы и в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Елизаветинскую больницу.
Справка:
9 марта в Петербург пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт Пулково. Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делились фото поваленных деревьев и дорожных знаков.