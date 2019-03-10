На Васильевском шквальный ветер размочалил рекламный щит. Нависшую угрозу ликвидировали трактором

Ураганный ветер превратил рекламный билборд на Васильевском острове в конструкцию, угрожающую жизни человека. О нависших над головами прохожих металлических балках на Новосмоленской набережной рассказали активисты в социальных сетях 10 марта.

«Поврежденные куски рекламной конструкции заметно раскачивались от малейшего дуновения ветра. Висящие куски металла представляли опасность для прохожих, гуляющих по Новосмоленской набережной», — написали участники движения «Защитим Васильевский остров».

На место потенциальной опасности вызвали сотрудников МЧС. Спасатели осмотрели повреждённый ветром билборд и приняли решение о его демонтаже. Действовать решили силовым натиском. Конструкцию лишил устойчивости трактор.

9 марта сильный ветер повалил рекламный щит на прохожих у станции метро «Проспект Просвещения». Два человека получили серьёзные травмы и в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Елизаветинскую больницу.