Азмун и Ригони помогли Семаку справиться с его бывшей

Волевая победа, сохранение лидерства в турнирной таблице и очередной бенефис Сердара Азмуна: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги матча «Зенит»-«Уфа».

фото: Сергей Михайличенко/»Фонтанка.ру».

В Приморском парке Победы любителей футбола 10 марта неожиданно встречал народный праздник: в городе гуляла широкая Масленица. По этому поводу на сцене у стадиона выступали «Отпетые мошенники», которые, в частности, исполняли свой нетленный хит «Мы насосы, мы насосы, мы не курим папиросы». На скамейках шутили: это про футболистов? Масленица захватила и сам стадион: на главной лестнице «Газпром-арены» ведущая предлагала слаженно исполнить текст "Вижу, чучело горит, подари нам гол, «Зенит»».

Накануне, 8 марта, 60-летний юбилей отпраздновал Юрий Желудков, чемпион СССР-84, легендарный полузащитник и мастер штрафных ударов. Именно Юрий Владимирович совершил первое символическое касание мяча в матче 19 тура РПЛ. На трибунах едко задались вопросом: сколько игроков нынешнего «Зенита» знает, кто это. Предположили, что только Кузяев. Зато знали болельщики, проводивший грозу «Спартака» овациями, и, в особенности, Вираж, поддержавший ветерана скандированием: «Юраааа Желудков, шалалалашалалайлала».

Тренерский штаб Семака не стал менять тактические построение, несмотря на результат первого матча против «Вильярреала»: против «Уфы», исполняющей ту же схему 3-4-3, что и испанцы, «Зенит» снова вышел играть 4-4-2. Зато сменились персоналии. Группа обороны: Андрей Лунев в воротах, Игорь Смольников и Юрий Жирков по флангам, центр защиты — Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий. Квартет полузащиты удивил: впервые с августовского матча против «Урала» в старте появился Кристиан Нобоа, Далер Кузяев занял место слева, Эмилиано Ригони сменил Роберта Мака на правом фланге, четвертая позиция досталась безальтернативному на данный момент Вильмару Барриосу. Дуэт атаки был предсказуем: Сердар Азмун, который проводит просто невероятный дебютный отрезок в «Зените», и Артем Дзюба, который никак не забьет свой 50-ый гол за петербургский клуб.

Любители футбола до игры отмечали количество сюжетных линий на поле. Во-первых, в рамках 19 тура встречались два ученика Курбана Бердыева. Семак был любимым футболистом Курбана Бекиевича в чемпионском «Рубине», Дмитрий Кириченко, главный «Уфы», работал помощником у туркменского специалиста в «Ростове». Во-вторых, Семак во второй раз встречался со своей бывшей: именно в столице Башкирии Сергей Богданович запустил свою самостоятельную тренерскую карьеру, которая продолжилась предложением поработать в самом северном городе-миллионере. К слову, сейчас в тренерском штабе «Зенита» работают три специалиста, трудившихся вместе с Семаком на берегах Агидели: Александр Низелик, Мария Бурова и Вильям де Оливейра.

«Зенит» начал матч с позиции силы, но неожиданно пропустил первым: после ряда совершенно недопустимых для команды мастеров ошибок в исполнении сразу нескольких футболистов команды Семака гол забил Кэтэлин Карп.

Петербуржцы на спортивные вызовы ответили делом. Сперва двужильный Азмун отыгрался с Ригони в стенку, открылся и с левой ноги сравнял счет: в четырех матчах иранец забил в пятый раз. Взятию ворот в ложе для почетных гостей аплодировали врио губернатора города Александр Беглов, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и исполняющая обязанности председателя совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. Буквально через несколько минут Дзюба блестяще поборолся за мяч и выкатил его под удар Ригони. К слову, аргентинец забил свой первый гол в чемпионате страны (до того Эмилиано отличался исключительно в Лиге Европы).

Непосредственно перед перерывом болельщикам сообщили, что на матче присутствует миллионный посетитель: как оказалось, за сезон 2018-2019 «Газпром-арену» с учетом концерта «Ленинграда», игр сборной России по футболу и СКА, а также просмотров выездных матчей «Смотри + Арена» посетил миллион человек. Без иронии, это невероятный показатель для современной спортивной России.

Во втором тайме стало понятно, что Нобоа готов пока ровно на час: на 60 минуте эквадорца сменил Магомед Оздоев. Занятно, что 27 номер «Зенита» мог забивать первым же касанием, но в створ не попал. Диктор «Газпром-Арены» Константин Анисимов традиционно сообщил явку: 42464 болельщиков пришли на матч с «Уфой», и есть подозрение, что столь резкое снижение явки — прямой результат поражения в четверг.

«Зенит» перестал ошибаться на своей половине и продолжил искать счастья у ворот Александра Беленова. После изумительной по ясности и исполнению передачи Ракицкого Азмун второй раз за два матча подряд вышел один на один и опять не смог переиграть вратаря «Уфы». Вираж тем временем при участии Нейроманаха Феофана качал стадион шедевром «Питер, шизи на Вираже». Отдельно отметим тот оркестр, который сформировался на трибуне Д: это однозначно лучший музыкальный коллектив Восточной футбольной Европы здесь и сейчас.

В конце второго тайма Семак освежил группу атаки: вместо Дзюбы на поле появился Себастьян Дриусси. Команда перестроилась на схему 4-5-1: Себа вышел на левый фланг, а Кузяев сместился в центр. На Вираже тем временем тренировали новую распевку, а Азмун продолжал бить по воротам «Уфы»: иранец не в первый раз произвел впечатление невероятно сильного игрока, который хочет играть в футбол. Пока Азмун — однозначная удача зимней трансферной кампании.

Под занавес матча петербургскую футбольную общественность в очередной раз порадовал выход на замену Олега Шатова: воспитанник нижетагильского футбола сменил Кузяева, который за два матча успел попробовать три позиции на поле. В добавленное время вратарь «Уфы» Беленов даже прибежал в штрафную коллеги Лунева, но счет в итоге так и не изменился.

После матча Семак прокомментировал победу : «Неплохо начали, надо было забивать, вместо этого грубо ошиблись и пропустили. Недоработали многие игроки, абсолютно плохо сыграли в моменте с голом. В дальнейшем сумели забить два мяча, быстро и хорошо среагировали. Нужно было забивать третий, чтобы не доводить матч до нервной концовки, связанной с необязательным штрафным или угловым. Некоторые игроки сегодня выглядели подуставшими. Сейчас нужно восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Заслуженная победа в тяжелых боевых условиях. Благодарен болельщикам, которые заполняют стадион на каждый матч, они нам очень сильно помогают».

При оценке Нобоа и Ригони главный тренер был предельно корректен: «Нобоа может играть лучше. После такой длительной паузы мы должны его вводить в игру. Понимали все риски, понимали, что сейчас он не может находиться в оптимальном состоянии. Для него он много ошибался, но это нормально и понятно. Мы должны чем-то жертвовать и давать кому-то отдохнуть, вводить Кристиана, потому что он важный игрок для нашей команды, он должен начинать играть, должен набирать форму. Я доволен Ригони, за исключением необязательного штрафного в концовке. Очень доволен его игрой: забил, ассистировал, в целом выглядел очень хорошо. После ухода Паредеса эта позиция на стандартах не то что вакантна, но есть несколько кандидатов. Ракицкий подает тогда, когда нет других вариантов, потому что он нам нужен в штрафной. Маку дали сегодня отдохнуть. Ригони обладает прекрасной передачей, поэтому он был основным подающим».

«Уфа» после этого поражения окончательно прописалась на 15 месте в турнирной таблице. «Зенит» по итогам 19 тура сохранил первое место с минимальным отрывом. Пожалуй, главное в масленничном результате — волевой характер победы. Мы уже писали, что пока «Зенит» Семака пугающе напоминает «Уфу» Семака по футбольному содержимому, и неслучайно петербургские болельщики, подводя итог матчу, использовали неологизм: «Науфачились».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»