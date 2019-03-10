Улетели со второй попытки. Из-за метели петербуржцы добирались до Мурманска 13 часов, а некоторые до сих пор дожидаются вылета

Мурманский аэропорт восемь часов не принимал самолёты из-за снегопада 10 марта. Воздушную гавань открыли к 19.00. Два рейса авиакомпании «Россия» отменила непогода. Пассажиры в течение дня томились в Пулково.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, рейс SU6343, который стартовал из Пулково в 8.35, но не приземлился в Мурманске из-за метели, отменён. Пассажиров перебронировали на вылеты в более позднее время. Рейсы SU6341 и SU6345 отправились в 19.30. В Мурманске их ожидают к 21.20. В итоге маршрут займёт 13 часов.

Также оказался отменён утренний рейс из Мурманска SU6344. Пассажиры всё ещё ожидают вылета в Северную столицу. Согласно данным онлайн-табло, самолёты отправятся в 21.55 и в 22.10.