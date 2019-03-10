Петербуржцев оставили без блинов. Масленицу в «Ленэкспо» сдуло ураганным ветром

В Прощёное воскресенье горожанам пришлось проявить свои лучшие качества. Испытание на прочность подкинули организаторы ярмарки на территории «Ленэкспо» на Васильевском острове. Взрослые и дети, пришедшие на праздник, праздника не застали.

Ярмарка «ВеселуХи Масленичные» должна была пройти с 7 по 10 марта включительно. «На каждый день: песни, хороводы, огненное, световое шоу, ходулисты, жонглеры, конкурсы и мастер-классы», — указано в программе праздника.

Однако приехавшие 10 марта гости не застали веселья. «Приехали с семьёй и просто обошли всю площадь — и ничего, только растерянные лица таких же, как мы», — написали горожане. «Я пришла с 2 детьми — несколько палаток с мёдом, две замученные лошади, что за масленица?!» – жалуется одна из посетительниц в группе "Живем на Васильевском" "ВКонтакте".

В пресс-службе «Ленэкспо» «Фонтанке» пояснили, что мероприятие отменили арендаторы. Накануне, 9 марта, ураганный ветер сдул палатки и другие конструкции, продолжать веселье оказалось не возможным. Предупреждений в группе ярмарки «ВКонтакте» организаторы не оставили.