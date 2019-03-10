Семак об игре с «Уфой»: Надо было забивать, вместо этого грубо ошиблись и пропустили мяч

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал непростую победу над «Уфой» в Петербурге 10 марта.

«Я думаю, неплохо начали игру. Надо было забивать, вместо этого грубо ошиблись и пропустили мяч. Недоработали многие игроки, сыграли плохо в ситуации с пропущенным мячом. В дальнейшем смогли забить два. Нужно было и третий, чтобы не доводить до нервного окончания со штрафным, угловым, поскольку вероятность ошибки возрастает. Некоторые игроки выглядели подуставшими после последнего матча. Надо восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Тяжелая победа в сложных боевых условиях. Поздравляю команду. Благодарен болельщикам, которые заполняют стадион на каждом матче. Я им очень благодарен», – подчеркнул Семак.

Главный тренер также оценил игру полузащитника Кристиана Нобоа, вернувшегося в строй после семимесячной паузы из-за травмы.

«Кристиан может играть лучше. После длительной паузы должны вводить его в игру. Понимаем, что он не может находиться в оптимальном состоянии. Много ошибался, но это нормально и понятно. Долго не играл, сложно выходить после такой паузы. Нужно вводить Кристиана, он важный футболист для нашей команды. Должен играть и набирать форму», – заявил Семак.

Напомним, «Зенит» пропустил первым в игре с «Уфой» (что стало неожиданностью, потому что уфимцы занимают предпоследнее место в чемпионате РПЛ), но в дальнейшем сумел отыграться и добыть победу. Следующий матч петербургский клуб проведет в рамках 1/8 финала Кубка Европы против «Вильярреала» 14 марта.